شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد للجونة.. وعدلى يرتب لرحلة الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ النادي الأهلى اليوم الخميس الاستعداد لمباراة الجونة المقرر لها الأحد المقبل في بطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لتحقيق الفوز على الفريق الساحلي الذى حقق واحدة من مفاجآت الدوري هذا الموسم بعدما فاز في الجولة الماضية على بيراميدز بهدفين لهدف، وهو ما يؤكد أن مواجهة ممثل البحر الأحمرالجونة ستكون إحدى المطّبات الصعبة أمام الفريق الأحمر في رحلة الصعود للقمة خاصة وأن المباراة ستُقام عصراً بالجونة لذا يقوم الجهاز الفني بتجهيز لاعبيه جيداً لهذه المواجهة.

ورغم الإنشغال بالمنافسات المحلية إلا أن سمير عدلي المدير الإداري للفريق بدأ مؤخراً الترتيب لرحلة الفريق إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب المُقرر لها يوم 9 مارس المقبل في بطولة دوري أبطال أفريقيا ، ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط فيما يحتل سيميا التنزانى المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويأتي شبيبة الساورة الجزائري ثالثاً برصيد خمس نقاط وأخيراً فيتا كلوب في المركز الرابع بـ4 نقاط.