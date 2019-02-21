شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى الجولة الـ 22 بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الخميس ، لقاءات قوية فى إطار منافسات الجولة الـ 22 بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2018 / 2019 .
تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، أصحاب الجياد مع السنطة و المنصورة مع الشمس و الزهور مع 6 أكتوبر و الأهلى مع الجزيرة .
فيما تشهد نفس الجولة أيضا مباريات بين كلا من، هليوليدو مع الطيران و سموحة مع مدينة نصر و النصر مع المعادى .
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