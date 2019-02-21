شكرا لقرائتكم خبر عن أف سى مصر يستضيف سيراميكا على قمة مجموعة القاهرة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق أف سى مصر بقيادة محمد صلاح صاحب المركز الرابع برصيد 34 مع سيراميكا كليوباترا صاحب الصدارة برصيد 37 نقطة فى أقوى مباريات الأسبوع الـ19 للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى نظرا لرغبة الفريقين فى المنافسة على صدارة المجموعة . كما يلتقى القناة صاحب المركز الثانى برصيد 36 نقطة مع السويس المترنح فى أول لقاء لعلاء نوح كمدير فنى لأبناء الغريب ، كما يستضيف الترسانة صاحب المركز الثالث فريق الشمس . وفى إطار مباريات نفس المجموعة يحل جمهورية شبين ضيفا علي المريخ البورسعيدي، بينما يستضيف استاد الزرقا مباراة الزرقا وبورتو السويس في مباراة الهروب من شبح الهبوط للقسم الثالث، كما يلتقى النصر مع أبى صقل، وكوكاكولا مع دمياط .

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