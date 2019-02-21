رياضة | سيميوني: التأهل لم يحسم بعد وسنعاني أمام منافس كبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيميوني: التأهل لم يحسم بعد وسنعاني أمام منافس كبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني عقب الفوز على يوفنتوس بهدفين نظيفين في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بأن تأهلهم لدور الثمانية من البطولة لم يحسم بعد وأشار إلى أنهم سيعانون أمام منافس قوي.

وقال سيميوني في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "قرار الدفع بكوكي وكوستا منذ البداية كان رجوليًا وشجاعًا والأمور سارت على نحو طيب".

وأضاف: "قدمنا مباراة قوية جماعيا وتحكمنا في زمام الأمور مع مرور الوقت، هددنا مرمى المنافس في عدة مناسبات ثم جاء الهدفان في شباك فريق قوي للغاية مثل يوفنتوس، سنعاني على ملعبهم هناك".

وتابع: "التأهل لم يحسم بعد، هناك مباراة أخرى وبالطبع سنعاني أمام منافس كبير، يوفنتوس يمتلك لاعبين كبار".

وعن هدف ألفارو موراتا الذي ألغاه الحكم فيما بعد بداعي وجود مخالفة على المهاجم بعد اللجوء لتقنية الفيديو VAR، قال سيميوني : "أتمنى أن يساعدنا الـVAR على تحقيق العدالة بشكل أكبر إذا كانوا يعتقدون أن شخص طوله 1.87 سم يمكن أن يسقط بهذه الطريقة فليكن كذلك".

وعن التغييرات التي أجراها في اللقاء، أوضح: "اللاعبون كانوا يعلمون كل شيء، تحدثنا أثناء التحضيرات للمباراة وعمن سيدخل كبديل".

واختتم سيميوني تصريحاته قائلاً : "كنت أريد إشراك لاعبين منتعشين بدنيا، كوكي وكوستا لم يكونا جاهزين لخوض مباراة كاملة، الثلاثي البديل دخل بشكل جيد في اللقاء وحافظ على الشكل الجماعي لنا ولهذا يجب أن نشعر جميعا بالفخر".