رياضة | جودين : تغلبنا على الحكم والـ VAR

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جودين : تغلبنا على الحكم والـ VAR والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب دييجو جودين نجم أتلتيكو مدريد عن سعادته عقب الفوز على يوفنتوس بهدفين نظيفين في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا وأكد أنهم تغلبوا على الحكم والفار.
وقال جودين في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "النتيجة كانت جيدة جدًا ونحن سجلنا هدفين والخصم لم يُسجل لكن لازال هناك مباراة أخرى في تورينو وعلينا أن نستعد للمباراة المُقبلة في الليجا".
وأضاف: "هدفين للمدافعين؟ في المباريات التي بها الكثير من التوتر يتم حسمها بالتفاصيل وهذا ما حدث اليوم".
وعن دييجو كوستا، قال جودين: "نحن فريق واحد وكوستا بذل كل ما لديه في الدقائق التي شارك بها مثل باقي اللاعبين".
وتابع : "من الصعب إدراك سرعة الأحداث والأمور تكون أسهل باستخدام تقنية الفيديو والإعادة التلفزيونية ولحسن الحظ تغلبنا على الشدائد من الفار والحكم".
واختتم جودين تصريحاته قائلاً : "الأجواء في ملعب واندا ميتروبوليتانو كانت رائعة ومذهلة".
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