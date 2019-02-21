شكرا لقرائتكم كوكا يسعى لمواصلة التألق فى لقاء أولمبياكوس أمام دينامو كييف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض المهاجم المصري أحمد حسن كوكا إختباراً صعباً مع أولمبياكوس اليوناني الذي يحل ضيفاً على دينامو كييف الأوكراني في العاشرة مساء اليوم، الخميس في مباراة "الإياب" لدور الـ 32 بمسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج".

كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين الخميس الماضي بملعب "كارايساكي" إنتهت بالتعادل الإيجابي 2\2، ويحتاج أولمبياكوس للفوز بهدف دون مقابل للعبور إلى دور الـ 16 من منافسات البطولة.

ويسعى كوكا لمواصلة تألقه مع أولمبياكوس الذى انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من سبورتنج براجا البرتغالى لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وأحرز أحمد حسن كوكا هدفاً فى فوز أولمبياكوس على أيك أثينا بنتيجة 4 – 1 فى المباراة التى جمعتهما الاحد الماضي على ملعب "كارايساكى" ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى اليونانى.

وكان كوكا سجل هدفاً فى تعادل أولمبياكوس اليونانى مع دينامو كييف الأوكرانى بنتيجة 2 – 2 فى ذهاب دور الـ32 بمسابقة الدورى الأوروبى "اليوروباليج".

ونجح كوكا فى تسجيل ثانى أهدافه الأوروبية مع أولمبياكوس اليونانى، بعدما أحرز هدفًا ضد أف 91 ديديلانجي بطل لوكمسبورج فى الثمن من نوفمبر الماضى ضمن منافسات دور المجموعات، وهى المباراة التى انتهت بفوز أولمبياكوس بنتيجة 5 – 1.

كما تمكن أحمد حسن كوكا، الذى عانى من "لعنة الإصابات" التى أبعدته عن العديد من مباريات المنتخب الوطنى ونادى أولمبياكوس هذا الموسم، من التسجيل فى فوز فريقه ضد بانيونيوس فى الثانى من فبراير الجارى بنتيجة 4 – 0 ضمن منافسات الدورى اليونانى، وسجل فى آخر مباراتين ببطولة الكأس ضد أكسانثى ولاميا يومى 23 يناير و6 فبراير.