شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الرابعة بنهائيات دورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم، الخميس ، مواجهات قوية فى إطار الجولة الرابعة بنهائيات دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2018 / 2019 .

و تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من، سبورتنج مع الأهلى وسموحة مع الأوليمبى وطلائع الجيش مع الزمالك وهليوبوليس مع الجزيرة .

بينما تقام الجولة الخامسة غدا الجمعة بمواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع الأوليمبى و سموحة مع الأهلى و طلائع الجيش مع الجزيرة وهليوبوليس مع الزمالك .