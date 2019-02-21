شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الرابعة بنهائيات دورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم، الخميس ، مواجهات قوية فى إطار الجولة الرابعة بنهائيات دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2018 / 2019 .
و تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من، سبورتنج مع الأهلى وسموحة مع الأوليمبى وطلائع الجيش مع الزمالك وهليوبوليس مع الجزيرة .
بينما تقام الجولة الخامسة غدا الجمعة بمواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع الأوليمبى و سموحة مع الأهلى و طلائع الجيش مع الجزيرة وهليوبوليس مع الزمالك .
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