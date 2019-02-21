شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستضيف الوليدية فى مباراة تأمين صدارة مجموعة الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف أسوان المتصدر برصيد 44 نقطة فريق الوليدية فى لقاء سهل لأبناء مجدى عبد العاطى فى الجولة الـ19 للمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى فى ظل سعى أبناء الجنوب يسعون لحسم الصراع والإقتراب رويدا رويدا من العودة لدورى الأضواء، خاصة وأن الفارق بينهم وبين بنى سويف الثانى وصل إلى 9 نقاط ، فى الوقت الذى يستضيف فيه بني سويف صاحب المركز الثاني الألمونيوم .

وفى إطار مباريات نفس المجموعة يلتقى تحرير أسوان مع مركز شباب ناصر ملوي، وديروط مع تليفونات بني سويف، وطهطا مع النصر للتعدين، والفيوم مع المنيا، وسوهاج والاعلاميين .