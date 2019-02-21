شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب كرة اليد مواليد 2002 يواجه تونس فى ربع نهائى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى منتخب كرة اليد مواليد 2002 نظيره التونسى فى السادسة مساء اليوم الخميس فى إطار دور الثمانية ببطولة البحر الأبيض المتوسط التى تستضيفها مصر بمدينة بورسعيد .

تأهل منتخب مصر إلى هذا الدور بالفوز على إيطاليا بنتيجة 17 / 14، صباح أمس فى ثالث أيام بطولة البحر الأبيض المتوسط .

كان منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2002 قد حقق فوزا أول أمس على الإمارات فى الفترة الصباحية 26 / 15 قبل أن يهزم أمام فرنسا 23 / 16، إلا أن اليوم الأول شهد تألقا ملحوظا للفراعنة بالفوز على تركيا و المغرب.

وتضم قائمة المنتخب كلاً من اللاعبين، حسين سعيد - مصطفى عبد الرحمن - محمد مصطفى - راضى محمد - عبد الرحمن أيمن - على جابر - شهاب على - مروان حاتم - هشام صلاح - على إيهاب - مهاب سعيد - عمر معتز - عمر محمود - إبراهيم حسن - احمد شوقى - عمر شريف - عمر أشرف - محمد طارق تحت قيادة المدير الفنى محمد عادل "زولا".