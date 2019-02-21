محمد اسماعيل - القاهرة - زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أهم الأهداف التي سجلت خلال الدوريات الأوربية المختلفة يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير: الدوري المصري سموحة (1) VS المقاولون العرب (2) طلائع الجيش (2) VS الزمالك (2) الأهلي (3) VS الداخلية (1) دوري أبطال أوروبا شالكة (2) VS مانشستر سيتي (3) أتليتكو (2) VS يوفينتوس (0) الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان (5) VS مونبلييه (1)

كانت هذه تفاصيل خبر أهداف الأربعاء.. ثلاثية مان سيتي..سقوط يوفينتوس.. وفوز الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.