أهداف الأربعاء.. ثلاثية مان سيتي..سقوط يوفينتوس.. وفوز الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أهم الأهداف التي سجلت خلال الدوريات الأوربية المختلفة يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير:

الدوري المصري

سموحة (1) VS المقاولون العرب (2)

طلائع الجيش (2) VS الزمالك (2) الأهلي (3) VS الداخلية (1) دوري أبطال أوروبا شالكة (2) VS مانشستر سيتي (3)

أتليتكو (2) VS يوفينتوس (0)

الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان (5) VS مونبلييه (1)