سيميوني يبرر احتفاله الفاحش في مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس

سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد

كتب- أمير فرج:

كشف المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، عن سبب احتفاله المثير للجدل، في مباراة فريقه أمام يوفنتوس الإيطالي والتي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء.

وحقق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بقيادة سيميوني فوزًا هامًا على يوفنتوس الإيطالي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل الروخي بلانكوس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال سيميوني في تصريحاته عقب المباراة والتي نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "كان علينا أن نستفيد إلى أقصى حد من كل حالة يمكن أن نحصل عليها، إنها نتيجة جيدة للغاية، ففي كل مرة فاز فيها أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0 ، تأهل الفريق للدور القادم".

وأضاف سيميوني: "نحن نعلم أننا سنواجه فريقًا رهيبًا في تورينو، نتوقع تماما أن نتألم في

مباراة الإياب".

وعقب الهدف الأول الذي سجل أتلتيكو مدريد عن طريق خيمينيز قام سيميوني باحتفال مثير للجدل بحركة فاحشة، أثارت الكثير من النقد، وهي الحركة التي قام بها بالفعل وهو لاعب مع لاتسيو الإيطالي.

وعن احتفاله المثير قال سيميوني: "لقد فعلت ذلك كلاعب في مباراة لاتسيو ضد بولونيا، لم تكن موجهة إلى الفريق الآخر، بل كنت أتجه نحو مؤيدينا".

يذكر أن يوفنتوس سوف يستضيف أتلتيكو مدريد يوم 12 مارس المقبل في تورينو بإيطاليا ضمن منافسات جولة الإياب بدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.