رياضة | بالأرقام.. ماذا قدم كريستيانو رونالدو ضد أتلتيكو مدريد ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ماذا قدم كريستيانو رونالدو ضد أتلتيكو مدريد ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي أتليتكو مدريد الإسباني في تحقيق الفوز على فريق يوفنتوس الإيطالي، بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا. ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" ارقام كريستيانو رونالدو امام نادي أتليتكو مدريد. • تمريرات صحيحة 39 • نسبة التمريرات 95% • عدد التسديدات 7 • صناعة فرص للتسجيل 2 • المراوغات الناجحة 7 (الأكثر) • إلتحامات ناجحة 11 • تشتيت الكرة 2 وقدم رونالدو مباراة متوسطة أمام الاتليتك، ولكنه فشل في هز شباكه خلال المباراة، وسيكون البرتغالي مع فريقه أمام مباراة صعبة بالاياب، من أجل التأهل للدور القادم.

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