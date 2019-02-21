رياضة | سرقة منزل نجم ليفربول أثناء مباراة بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سرقة منزل نجم ليفربول أثناء مباراة بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى السنغالي الدولي ساديو ماني صدمة كبيرة عند عودته إلى منزله عقب انتهاء مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ أول امس الثلاثاء، حيث اكتشف سرقة بعض الأغراض المنزل.

وقال موقع "ليفربول إيكو" أن ماني اكتشف اختفاء بعض الأشياء الثمينة من ساعات وهواتف محمولة ومفاتيح سيارة، وتتوقع الشرطة أن تكون السرقة قد تمت خلال الفترة ما بين الساعتين 6 مساء إلى 11:45 مساء.

وقال المفتش فيل ماهون، في تصريحات نقلتها الصحف الانجليزية: "نناشد أي فرد لديه معلومات تتعلق بعملية السرقة في التواصل معنا، لمساعدتنا في التحريات".

وتوجهت الشرطة إلى منزل ماني وبدأت في تحرياتها ورفع البصمات ومحاولة اخذ بعض التفاصيل من الجيران وشهود العيان بالقرب من منزل اللاعب السنغالي.

وشارك ماني في تعادل ليفربول مع بايرن ميونيخ سلبياً بمباراة ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.