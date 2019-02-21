رياضة | سيميوني يعلق على احتفاله المثير للجدل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيميوني يعلق على احتفاله المثير للجدل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد الإسباني، عن سعادته بعد الفوز الكبير على فريق يوفنتوس الإيطالي، بنتيجة هدفين نظيفين في دوري أبطال أوروبا.
وقال سيميوني في تصريحات صحفية عن البطاقة الصفراء لـ دييغو كوستا، 7 دقائق فقط كانت كافيه للحكم ليقوم برفع البطاقات في وجوه اللاعبين".
وأضاف عن لقطة احتفاله : "هذا يعني أن لدينا الشجاعه، والكثير من الشجاعه، ولقد فعلت ذلك بالفعل في بعض المناسبات كلاعب".
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