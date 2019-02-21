رياضة | جوارديولا يكررها مجددا: لسنا مستعدين للفوز بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يكررها مجددا: لسنا مستعدين للفوز بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد بيب ‏جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إنه من أكبر مؤيدي تقنية الـ VAR، مشيرا إلى أن ركلتي جزاء شالكة صحيحتان.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية : "البطاقة الحمراء يمكن أن تحتسب كبطاقة حمراء لاوتاميندي، والنتيجة جيدة لكن الأمر لم يحسم بعد، وأتمنى أن يساعدنا جمهورنا في مباراة الإياب وأن نتحسن أكثر".

وأضاف : "‏المنافس اليوم جيد للغاية، ولديهم الجودة لتصدير المشاكل، وهم لم يفعلوا ذلك كثيرا، لقد لعبنا لمدة 20 دقيقة بـ 10 لاعبين ضد 11 لاعب".

وتابع : "لسنا مستعدين بعد للقتال على بطولة دوري أبطال أوروبا، والدنيا الكثير من السنوات للفوز بها".