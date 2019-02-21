رياضة | مانشستر سيتي يسجل إنجازا تاريخيا غائبا عن الشامبيونزليج منذ 2006

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يسجل إنجازا تاريخيا غائبا عن الشامبيونزليج منذ 2006 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي مانشستر سيتي فوزاً مثيراً على فريق شالكة الألماني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين، بمنافسات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقلب فريق مانشستر سيتي تأخره بنتيجة 2-1 إلى فوز مثير بريمونتادا تاريخية ليخرج من لقاء الذهاب بنتيجة 3-2 ويسهل الأمور عليه قبل خوض مباراة الإياب.

ويعتبر مانشستر سيتي هو ثاني فريق في تاريخ دوري الأبطال يتلقى بطاقة حمراء وهو متأخر بالنتيجة ويتمكن من الفوز بالمباراة، بعد هامبورج في ديسمبر 2006 ضد سيسكا موسكو (3-2).

وستقام مباراة الإياب بين فريقي مانشستر سيتي مع شالكة الألماني على ملعب الاتحاد وذلك يوم 12 مارس 2019، في لقاء سيكون حاسم لكلا الطرفين.