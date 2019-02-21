رياضة | 9 أرقام عن تلا وطنطا قبل مواجهة القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 9 أرقام عن تلا وطنطا قبل مواجهة القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعد مباراة مركز شباب تلا ونادي طنطا التي تنطلق في الثانية والنصف من عصر الخميس، من المواجهات الهامة، لكلا الفريقان، حيث يدخل تلا اللقاء بحثاً عن العودة للإنتصارات الغائبة، كما يأمل طنطا في مواصلة عروضة القوية، ومزاحمة دمنهور والرجاء على القمة.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" 9 أرقام لـ"تلا وطنطا" بالسطور التالية :

- خاض طنطا 18 مباراة حقق الفوز في 8 لقاءات، وتعادل مثلهم، وخسر مرّتين، سجل 17 هدف، منهم فوز إعتباري على أبو قير، وعليه 8 أهداف.

- خاض تلا 18 مباراة، حقق الفوز في مباراة وحيدة، وتعادل في 7 لقاءات، وتلقى 10 هزائم، أحزر 16 هدف، وعليه 33 هدف.

- يحتل طنطا المركز الثالث برصيد 32 نقطة، بالتساوي مع المنصورة، وبفارق نقطة عن الرجاء الوصيف، ونقطتين عن دمنهور الأول.

- يحتل تلا المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط، بالترتيب الثالث عشر، بفارق خمسة نقاط عن الجزيرة صاحب المركز الثاني عشر.

- هدّاف فريق طنطا اللاعب عبد الرحمن الدح مواليد 99 الذي يغيب عن لقاء تلا للإيقاف، يليه اسماعيل بامبا وأحمد قطاوي ومحمد السيد مودي بهدفين لكل منهم.

- هدّاف تلا سعيد المشد وأحمد بيكو برصيد 4 أهداف لكل منهما.

- نتيجة الدور الأول أسفرت عن فوز طنطا على ملعبه بهدفين مقابل هدف، سجلهما ميدو جمال وأحمد قطاوي، بينما سجل لتلا ابراهيم الششتاوي الذي رحل في يناير لنادي سوهاج.

- قائمة تلا للمباراة : هيثم محمد، ومحمد ماندو، والسيد عبدالغفار، وهشام عبدالرؤوف، وخالد الضبع، واسلام علم الدين،. محمد رحرح، ومحمد ملهط، واسامة رمضان، ومحمد المراكبي، وأحمد بيكو، ومحمد كمال، وياسر رضا، وعطية النشوي، وسعيد النيداني، وسعيد المشد، وبلية، ونانا فيدال، ويغيب مصطفى صيام للإصابة، ووليد شعبان للإيقاف، بجانب استبعاد كريم ياسين، وكريم مجدي.

- قائمة طنطا للمباراة : اسلام طارق، والسيد الصاوي، ومحمود مسعود، وسليمان عبدربه، ومحمد حسام، ومحمد الشاذلي، وأحمد فوزي، وباسم عبدالعزيز، وحسين رمضان، ونادر فؤاد، وعلاء البدري، وأسامة مرعي، ومحمود مكي، وأحمد قطاوي، وخالد أبو زيادة، وإسماعيل بامبا، ومحمد مودي، وكريم اسامة، ومصطفى أمين، ويغيب عن صفوف أبناء السيد البدوي، عبد الرحمن الدح، وحسام غالي، ومحمد العشري للإيقاف، ومحمد أسعد للإصابة.