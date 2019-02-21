شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي ينتزع فوزا قاتلا أمام شالكه والان مع التفاصيل
أحرز هدفي شالكه نبيل بن طالب من ركلتي جزاء، في الدقيقتين 38، 45، بينما أحرز سيرجيو أجويرو، وليروي ساني، ورحيم سترلينج، أهداف المان سيتي، في الدقائق 18، 85، 90.
وشهدت المباراة حصول الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي، مدافع السيتي، على بطاقة حمراء، ليتأكد غيابه عن مواجهة الإياب في ملعب الاتحاد، في 12 مارس المقبل.
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