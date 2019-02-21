ماني يتلقى خبرًا سيئًا بعد موقعة بايرن ميونخ

لم تتوقف خسائر ساديو ماني مهاجم ليفربول، عند حدود التعادل في معقل الريدز "أنفيلد رود"، أمام بايرن ميونخ بدون أهداف، بذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، وإنما خرج من الملعب ليتلقى خبرًا سيئًا جديدًا.

وتعرض منزل النجم السنغالي لعملية سطو، خلال مشاركة اللاعب في المباراة التي أقيمت مساء أمس، وشهدت إهدار ماني للعديد من الفرص، كانت كفيلة بمنح الفريق قليلاً من الأريحية في مباراة الإياب.

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، أن بعض المجرمين دخلوا منزل ماني أثناء المباراة؛ حيث سرقوا ساعات ثمينة، وبعض الهواتف المحمولة، بالإضافة لمفاتيح سيارته.

وفتحت شرطة ليفربول تحقيقًا من أجل التوصل للمجرمين، كما ناشدت الشرطة أي شخص لديه معلومات أو أدلة تساعد التحقيقات بتقديمها إلى المسئولين، كما طالب فيل ماهون، مفتش شرطة ليفربول، المجرمين بتسليم المسروقات.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى، التي يتم فيها السطو على منزل ماني، بعدما تعرض منزله بالأول من نوفمبر/ تشرين ثان من 2017، للاقتحام من بعض الأشخاص خلال مباراة ماريبور، بدور المجموعات الموسم الماضي.