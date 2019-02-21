سترلينج: لا نستطيع الفوز في كل مباراة بثلاثية

أبدى الدولي الإنجليزي رحيم سترلينج، مهاجم فريق مانشستر سيتي، سعادته بالفوز المثير الذي حققه السيتيزنز أمام مضيفه شالكه الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب فيلتنس أرينا، اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقال سترلينج، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "كانت مباراة صعبة جداً، نحن جعلنا المباراة صعبة على أنفسنا، لكننا عدنا مجددًا، حتى بوجود 10 لاعبين فقط".

وأضاف: "المدافع دخل باندفاع قليلا، وحصلت على فرصتي من أجل تسجيل الهدف، وإحراز النقاط الثلاث".

وأوضح المهاجم الإنجليزي: "لقد واجهنا بعض المواقف الصعبة هذا الموسم، ولا يمكنك الفوز في كل مباراة بنتيجة 3/0، في دوري الأبطال بإمكان المنافس أن يتفوق عليك".

وكان المان سيتي حقق فوزا قاتلا على حساب مضيفه شالكه بنتيجة 3/2، ليضع قدماً في ربع نهائي البطولة القارية، قبل مباراة الإياب على ملعب الاتحاد، في 12 مارس/ أذار المقبل، إلا أنه خسر جهود مدافعه الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي، بعد حصوله على البطاقة الحمراء.