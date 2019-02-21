شكرا لقرائتكم خبر عن المولد يسعى لكسر عناد «الجوهرة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

يسعى النجم الاتحادي فهد المولد لمواصلة هز شباك الفريق الهلالي في مواجهة الكلاسيكو الليلة، على ملعب الجوهرة بجدة، إذ كانت آخر مرة زار فيها المولد مرمى الزعيم في لقاء الدور الأول الموسم الماضي بجدة.

ويطمح المولد في هز الشباك الهلالية وكسر عناد «الجوهرة» بتحقيق أول الانتصارات بدءا من مباراة الكلاسيكو، وحصد النقاط الـ3، وإسعاد الجماهير الاتحادية الوفية التي تقف خلف الفريق في أي زمان ومكان، وتقديم الفوز هدية لها نظير دعمها ومساندتها الفعالة للفريق في مباريات الموسم الحالي كافة.