شكرا لقرائتكم خبر عن قوميز ورودريغيز.. أصدقاء الأمس خصوم اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999 ‏يتجدد اللقاء بين النجمين العالميين المحترفين في ناديي الهلال والاتحاد قوميز ورودريغيز من خلال مباريات دوري كأس الأمير ‏يتجدد اللقاء بين النجمين العالميين المحترفين في ناديي الهلال والاتحاد قوميز ورودريغيز من خلال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن سبق لهما خوض تجربة احترافية في الدوري التركي عبر فريق غلطة سراي، إذ ستكون مواجهتهما في مباراة كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين مختلفة، فالهلالي قوميز يتطلع لتكرار زيارته لشباك العميد بعد أن قام بزيارتها في لقاء الدور الأول الذي انتهى لصالح الهلال بنتيجة 1/‏3، ويسعى لقيادة فريقه للانتصار والظفر بنقاط المباراة والانفراد بصدارة الدوري. فيما الجناح الأيسر للفريق الاتحادي رودريغيز يطمح في الوصول لمرمى الزعيم وإسعاد محبي الاتحاد والمساهمة في الفوز وحصد النقاط الـ3 والابتعاد عن شبح الهبوط في الدوري.



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