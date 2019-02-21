الإيقاف يغيّب «السوبر»

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999 يغيب اللاعب البرازيلي إدواردو المحترف في صفوف الفريق الهلالي عن مواجهة الاتحاد الليلة على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة 21 من دوري كأس الأمير يغيب اللاعب البرازيلي إدواردو المحترف في صفوف الفريق الهلالي عن مواجهة الاتحاد الليلة على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إثر حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الباطن، وتم إيقافه 3 مباريات منها مباراة واحدة أمام القادسية بداعي تلقيه البطاقة الحمراء، وتبقت له مباراتان أمام الاتحاد والفيصلي تم إيقافه فيهما بقرار من قبل لجنة الانضباط. ويأتي غياب «السوبر»، كما يلقبه أنصار الزعيم، في وقت اعتاد عليه الهلاليون أن يكون حاضرا بقوة في مواجهات الكلاسيكو بين الزعيم والعميد، فقد لعب إدواردو منذ قدومه للفريق الأزرق في 7 مباريات، ساهم في صناعة هدف واحد، ونجح في هز شباك العميد 5 مرات، وكان آخر هدف سجله في لقاء الدور الأول الذي انتهى لصالح الزعيم بنتيجة 1/‏3.



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