شكرا لقرائتكم خبر عن «السكندري» يعيد الدوسري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

يعود النجم الهلالي سالم الدوسري للمشاركة مع فريقه في مباراة الكلاسيكو الليلة أمام الفريق الاتحادي على استاد الجوهرة بجدة، إذ حرص المدرب زوران على الزج بالدوسري في مواجهة الاتحاد السكندري يوم السبت الماضي، ضمن مباريات ذهاب دور الـ8 في كأس زايد، من أجل الاطمئنان على جاهزيته الفنية.

ويشكل الدوسري ثقلا فنيا في خريطة الزعيم، ويعول عليه المدرب زوران مع زملائه اللاعبين لتحقيق الفوز وحصد النقاط الـ3 والانفراد بصدارة الدوري.