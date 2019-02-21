شكرا لقرائتكم خبر عن «السكندري» يعيد الدوسري والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)يعود النجم الهلالي سالم الدوسري للمشاركة مع فريقه في مباراة الكلاسيكو الليلة أمام الفريق الاتحادي على استاد الجوهرة بجدة، إذ حرص المدرب زوران على الزج بالدوسري في مواجهة الاتحاد السكندري يوم السبت الماضي، ضمن مباريات ذهاب دور الـ8 في كأس زايد، من أجل الاطمئنان على جاهزيته الفنية.
ويشكل الدوسري ثقلا فنيا في خريطة الزعيم، ويعول عليه المدرب زوران مع زملائه اللاعبين لتحقيق الفوز وحصد النقاط الـ3 والانفراد بصدارة الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر «السكندري» يعيد الدوسري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.