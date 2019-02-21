شكرا لقرائتكم خبر عن البيشي يقتحم خريطة النمور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) كسب النجم الاتحادي عبدالعزيز البيشي ثقة أنصار العميد من خلال المستويات الفنية الرائعة التي قدمها منذ انضمامه لكتيبة النمور. ويعقد الاتحاديون آمالا عريضة عليه في المساهمة مع زملائه لكسب مواجهة الكلاسيكو الليلة أمام الهلال، إذ أصبح البيشي محط اهتمام ومطلبا جماهيريا في خريطة الفريق من أجل مساندة زملائه اللاعبين في تحقيق الفوز، الذي سيسهم في تقدم الفريق مرتبة واحدة في سلم الترتيب، واحتلال المركز الـ14 في الدوري.

كسب النجم الاتحادي عبدالعزيز البيشي ثقة أنصار العميد من خلال المستويات الفنية الرائعة التي قدمها منذ انضمامه لكتيبة النمور. ويعقد الاتحاديون آمالا عريضة عليه في المساهمة مع زملائه لكسب مواجهة الكلاسيكو الليلة أمام الهلال، إذ أصبح البيشي محط اهتمام ومطلبا جماهيريا في خريطة الفريق من أجل مساندة زملائه اللاعبين في تحقيق الفوز، الذي سيسهم في تقدم الفريق مرتبة واحدة في سلم الترتيب، واحتلال المركز الـ14 في الدوري.

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