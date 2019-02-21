شكرا لقرائتكم إنتر ميلان يكذّب إيكاردي ويعلن: ركبته سليمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها ماورو إيكاردي نجم فريق إنتر في ركبته اليمنى عدم معاناته من أي مشاكل خطيرة حسبما أفاد النادي الإيطالي يوم الأربعاء وذلك بعدما أفصح اللاعب عن معاناته في الركبة.

وغاب إيكاردي عن إنتر ميلان منذ يوم الخميس ، بعدما تم تجريده من شارة قيادة الفريق لمصلحة زميله حارس المرمى السلوفيني سمير هاندانوفيتش، في الوقت الذي توقفت خلاله المفاوضات بينه وبين إدارة النادي بشأن تمديد عقده.

وغاب إيكاردي عن مباراة إنتر مع مضيفه رابيد فيينا النمساوي في بطولة الدوري الأوروبي ، وكذلك عن لقاء الفريق أمام سامبدوريا بالدوري الإيطالي، بعدما أشار إلى معاناته من آلام في الركبة. وذكر إنتر في بيان لم تكشف الفحوصات عن تغييرات كبيرة مقارنة بالتي أجريت قبل بدء الموسم الحالي.

وبدأ المهاجم الأرجنتيني الدولي مسيرته مع إنتر عام 2013، حيث شارك مع الفريق في 179 مباراة ببطولة الدوري، أحرز خلالها 109 أهداف.