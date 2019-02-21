شكرا لقرائتكم خبر عن مترف الشامسي مستمر في الإشراف على «الأولمبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مترف الشامسي أنه مستمر في عمله مشرفاً لمنتخبنا الأولمبي لكرة القدم، نافياً بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول ابتعاده عن المنتخب بسبب ظروف عمله، مؤكداً أن اتحاد الإمارات لكرة القدم يعمل جاهداً من أجل الوصول إلى الحل الأمثل مع جهة عمله في العاصمة أبوظبي حول مسألة تفرغه. وأوضح الشامسي أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود من أجل الوصول إلى الهدف المنشود بالمنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وتكرار إنجاز التأهل إلى أولمبياد لندن 2012.

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