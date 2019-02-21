ذهبية وفضية للإمارات في مونديال الرماية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق منتخب الإمارات الوطني لرماية أصحاب الهمم، إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتهم، باقتناص ميداليتين بواقع ذهبية وفضية ضمن منافسات بطولة (التسامح) كأس العام لرماية أصحاب الهمم 2019 بمدينة العين، التي تنظمها للعام الرابع على التوالي مؤسسة زايد العليا، بميدان الرماية بنادي العين للفروسية والرماية والجولف.

وفي بطولة الشوزن (الدبل تراب) للتصنيف الأول تمكن البطلان سيف هلال الحميري ومحمد الهاشمي من اقتناص الميداليتين الذهبية والفضية على الترتيب، حيث فاز الحميري بالمركز الأول بمجموع نقاط 25 نقطة، وجاء الهاشمي في المركز الثاني بمجموع 22 نقطة.

وقام الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم بطلنا الأولمبي في الرماية ومدرب الفريق الوطني بتتويج الفائزين بالميداليات وهنأهم على الفوز الذي تحقق في ظل منافسة قوية ورغم حداثة اللعبة التي تم إدراجها ضمن نادي العين لأصحاب الهمم التابع لمؤسسة زايد العليا قبل أقل من عامين.

وأكد أندرو بارسونز، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية أن البطولة حدث تاريخي لكونها مؤهلة للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.