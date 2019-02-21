شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيكامب: ذكرياتي مع الوحدة لم يبق منها الا الفوز بالألقاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أيمن بشير قال الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الوصل: «فترة تدريبي مع الوحدة انتهت وتبقى منها بعض الذكريات، وهي ثلاث بطولات حققتها معه، ومعرفتي الجيدة بفريق الوحدة إضافة في مصلحة فريقي الحالي الوصل»، لافتاً إلى أن لاعبي الوحدة سيكون لديهم حافز كبير ومعنويات مرتفعة يدخلون بهما المباراة التي تشبه المواجهات القوية السابقة بين الفريقين.

وذكر مدرب الفريق الأصفر أن المباراة ستكون مفتوحة بين الطرفين.

بدوره، قال حميد عبد الله حارس مرمى الإمبراطور: أمامنا مباراة مهمة وصعبة أمام فريق قوي، استعددنا لها جيداً، لأننا نسعى فيها إلى تحقيق الفوز وحصاد النقاط الثلاث، خاصة وأننا سنخوض المباراة على ملعبنا ووسط جماهيرنا.

وأضاف حميد: طوينا صفحة مباراة الأهلي السعودي عقب نهايتها، وبدأنا في التحضير للمباراة أمام الوحدة في الدوري.

كانت هذه تفاصيل خبر ريجيكامب: ذكرياتي مع الوحدة لم يبق منها الا الفوز بالألقاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.