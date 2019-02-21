زعبيل مايل يستقطب الأقوياء.. وصراع مثير على أوكس الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

يحط كرنفال كأس دبي العالمي رحاله، مساء اليوم، في المحطة الثامنة بمضمار ميدان العالمي، حيث يتجدد الموعد مع المتعة والإثارة في ستة أشواط قوية جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، أحدها للفئة الثانية واثنين للفئة الثالثة، والباقي سباقات تكافؤ رفيعة المستوى.

يقام الحفل الكرنفالي الثامن برعاية من شريك استراتيجي لمضمار ميدان هو شركة الطاير للسيارات، التي تتكفل برعاية هذا الحفل بجوائز مالية تقدر بمليون و105 آلاف دولار.

ويشهد حفل الليلة ثلاث بطولات مهمة تشمل زعبيل مايل «جروب2»، وأوكس الإمارات للمهرات في عمر ثلاث سنوات «جروب 3»، ودبي ملينيوم ستيكس «جروب3»، وجميعها على الأرضية العشبية، وبقية الأشواط الثلاثة للتكافؤ، اثنان منها على العشب، وواحد على الرمل.

وتتجه الأنظار نحو الشوط الخامس، حيث تقبل التحدي كوكبة من خيرة نجوم الميل تتنافس على لقب سباق «جروب 2» زعبيل مايل (1600 متر عشبي) في النسخة الثالثة عشرة للبطولة.

ويستقطب الشوط 9 من نجوم الميل، في تحدّ على لقب زعبيل مايل بالمسار العشبي، ويبرز منها بطلا هذا السباق في آخر نسختين «جنوبي» (ديكوك/‏‏كرولي)، و«شامبيونشيب» (أحمد بن حرمش/‏‏بيزلي).

وتشارك معهما نخبة قوية، ففريق جودلفين يدفع برباعي قوي مكوّن من «ميثياكل ماجيك» بقيادة وليام بيوك، و«فيرست كونتاكت» بقيادة كولم أودونهيو، و«ووتون» بقيادة جيمس دويل، وكلها بإشراف شارلي أبلبي.

ويحتفظ فريق جودلفين بقوة ضاربة في النسخة التاسعة من سباق «ج 3 دبي ملينيوم ستيكس» (2000 متر عشبي)، الذي يقام في الشوط الثالث، حيث يدفع بستة خيول أبرزها «ريسينج هيستوري» بإشراف سعيد بن سرور، و«تيم توك» الذي كان وصيفاً هنا في آخر تجاربه قبل 3 أسابيع، ويبدو «ريسينج هيستوري» الأكثر خطورة، ومن خيول الفريق الأزرق بإشراف شارلي أبلبي «أوسيس شارم»، ورفاقه «سبوتيفاي» و«فيرست نيشن» «فينتيجر».

وتعود معظم خيول سباق 1000 جينيز الإماراتي إلى المنافسة في نسخة كلاسيكية أخرى للمهرات، في سباق أوكس الإمارات لمسافة 1900 متر (جروب 3 رملي) في الشوط، لكن ربما تختلف النتيجة هذه المرة، نظراً لأن السباق يقام على مسافة أطول تتطلب قدرات تحملية.

وتتجه الأنظار إلى بطلة سباق 1000 جينيز «سيلفا» (براندت/‏‏ميرفي)، من واقع المستوى الرائع وتحقيقها الفوز على كل هذه الخيول بفارق كبير تجاوز 9 أطوال، وتوجد نفس الخيول التي حلت خلفها، وهي «ديفاين إميج» (أبلبي/‏‏بيوك)، و«ليدي بارما» (سيمار/‏‏مولن)، و«دبي بيوتي» (ابن سرور/‏‏سوميون).

ويستهل الحفل بشوط قوي ومثير لمسافة 1400 متر/‏‏تكافؤ، بمشاركة 12 خيلاً،ويجتذب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر/‏‏ تكافؤ، 14 خيلاً متقاربة المستوى.

ويختتم الحفل بسباق قوي ومثير لمسافة 1600 متر/‏‏تكافؤ، بمشاركة حصة كاملة قوامها 16 خيلاً، ومرة أخرى خلال الحفل، يدفع فريق جودلفين بقوة ضاربة تتكون من 5 خيول، يبرز منها ثنائي سعيد بن سرور «بدوينز ستوري» و«ميجور بارتنرشيب» بقيادة كيفن ستوت، الأول كان ثالثاً ورابعاً هنا في المسافة ذاتها. أما شارلي أبلبي، فيدفع بالثلاثي «سيمبولايزيشن»، و«كومبليشن»، و«أوروم».