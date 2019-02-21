«الهيئة» تجتمع مع اتحاد الكرة اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب



يستقبل سعيد عبد الغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، في العاشرة من صباح اليوم بمقر الهيئة في دبي، وفد اتحاد كرة القدم، تلبية لطلب الأخير الاجتماع مع الهيئة في رسالة تلقاها عبد الغفار من أمين عام اتحاد كرة القدم محمد بن هزام، وذلك لبحث سبل إعادة الدعم عن طريق «الاستثناء» من تطبيق حكم المادة 26 التي تحظر ازدواجية المناصب حتى نهاية الدورة الحالية، وهو ما ترفضه الهيئة لجهة إصرارها على احترام إنفاذ القوانين الحاكمة والمنظمة للعمل الرياضي.

وسيتم خلال الاجتماع بحث بدائل ستطرح من قبل وفد اتحاد الكرة من أجل إعادة الدعم الذي كانت الهيئة أوقفته عن الاتحاد بدءاً من الشهر الحالي بسبب مخالفته اللائحة التنفيذية للاتحادات فيما يخص عدم قيامه بتعديل أوضاع ثلاثة من أعضائه لديهم ازدواجية في المناصب لجمعهم بين عضويتهم في مجلس إدارة اتحاد الكرة ومناصب أخرى في الأندية، بالمخالفة لأحكام المادة 26 من اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية، وهم: خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، ومحمد اليماحي نائب رئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، وراشد الزعابي عضو مجلس إدارة نادي الوحدة.