شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد تشكيل لجنتي الحكام والمسابقات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد اتحاد الإمارات لكرة القدم إعادة تشكيل لجنتي الحكام والمسابقات، وتتكون لجنة الحكام من مسلم سهيل الكثيري رئيساً، ومحمد عبيد اليماحي نائباً للرئيس، وعضوية كل من صلاح أمين محمد وحمد أحمد المزروعي وناصر عبدالله الحمادي وخميس حسن الشامسي وعلياء حسين الحوسني. فيما تتكون لجنة المسابقات من خليفة عيسى الجرمن رئيساً، وأحمد علي المهبوبي نائباً للرئيس، وعضوية كل من راشد حسن الهلي وخليل غانم مبارك وحمد علي الشبيبي.

كانت هذه تفاصيل خبر اعتماد تشكيل لجنتي الحكام والمسابقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.