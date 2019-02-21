الشارقة والنصر إلى نهائي دوري شباب السلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقام اليوم 3 مباريات في إياب ربع نهائي دوري رجال السلة، حيث يلتقي البطائح بملعبه مع الوصل، ويستضيف بني ياس نظيره الشارقة، ويلتقي الظفرة بالغربية مع شباب الأهلي، وكانت مواجهات الذهاب أسفرت عن فوز الوصل على البطائح 88-85، والشارقة على بني ياس 115-67، وشباب الأهلي على الظفرة 92-67.

وفي حالة تكرار الفوز تتأهل فرق الوصل والشارقة وشباب الأهلي إلى نصف النهائي، وفي حالة خسارة أي منهم وتساوي أي فريقين في مرات الفوز والخسارة، تقام مباراة ثالثة فاصلة لتحديد هوية فرق المربع الذهبي، وكان فريق النصر قابل الجزيرة بملعبه أمس في مستهل مواجهات الإياب.

من جانب آخر، وعلى صعيد منافسات دوري فئة الشباب نجح الشارقة في العبور إلى ختام البطولة بعد أن حقق فوزاً صعباً على شباب الأهلي بفارق سلة واحدة وبنتيجة 66-65 في نصف النهائي، ليتأهل إلى ختام المسابقة ويواجه النصر على لقب البطولة.