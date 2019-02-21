«سيدات دبي» تتصدر بطولة الشرطة السنوية للرماية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل بطولة الشرطة السنوية للرماية في نسختها ال37، منافساتها على ميادين الرماية بالخضيرة، حيث حققت القيادة العامة لشرطة دبي المركز الأول في مسابقة البندقية لفرق السيدات بعد أن جمعت 770 نقطة.

شهد المنافسات اللواء محمد أحمد بن غانم قائد عام شرطة الفجيرة، والعميد وليد سالم الشامسي مدير عام كلية الشرطة ورئيس اللجنة الفنية باتحاد الشرطة الرياضي، إلى جانب عدد من الضباط.وجاءت القيادة العامة لشرطة الشارقة في المركز الثاني، بينما حلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في المركز الثالث. وعلى المستوى الفردي بندقية سيدات، حصلت مساعد أول فاطمة حمد أحمد من القيادة العامة لشرطة الشارقة على المركز الأول،والعريف أول حليمة خميس محمد من شرطة دبي على المركز الثاني،ورقيب عفراء محمد عبدالرحمن من شرطة الشارقة على المركز الثالث.

وفي نهاية المسابقات توج قائد عام شرطة الفجيرة الفائزين، ووجه شكره للقيادة العامة لشرطة الشارقة، على الاستضافة.