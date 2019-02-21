جوريتش: هدفنا مواصلة الانتصارات

أبوظبي:أحمد السيد

أبدى الكرواتي كرونسلاف جوريتش مدرب بني ياس احترامه للجزيرة، مؤكداً أن هدف فريقه حصد النقاط الثلاث في مباراة الديربي. وقال: «نعول على مجموعة من اللاعبين المميزين والجاهزين لمواصلة الانتصارات».

ومن المتوقع أن يدفع جوريتش بالظهير الأيسر مبارك المنصوري،لتعويض غياب قلب الدفاع البرازيلي روبسون دي بولا بسبب الإصابة، ويضم التشكيل كلاً من فهد الظنحاني، وفي الدفاع أحمد دادا، حسن المحرمي، يوسف جابر، إضافة إلى مبارك المنصوري، وفي الوسط فواز عوانة، حبوش صالح، ليروي جورج، مايكل أورتيجا، سهيل النوبي، وفي المقدمة بيدرو كوندي.