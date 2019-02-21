الجونة يستعيد إسلام رشدى وغياب أحمد على أمام الاهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد أسلام رشدى صانع العاب فريق الجونة لدعم فريقه أستعدادات لمواجهة الاهلى بالجولة 24 من عمر الدورى الممتاز والمقرر لها الاحد المقبل ملعب الجونة بمدينة الغردقة . وغاب أسلام رشدى خلال المباريات الماضية بسبب الإصابة بالتهاب فى الركبة خلال تدريبات الفريق الساحلى . ويغيب أحمد على جناح أيسر الجونة عن اللقاء بسبب طرده بمباراة بيراميدز الجولة الماضية والتى تمكن الفريق الساحلى بالفوز بنتيجة 2/1 . ويحتل فريق الجونة المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 26 نقطة .

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