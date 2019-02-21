شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة يؤجل جلسة متولى وبامبو فى الإسماعيلى .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر على أبو جريشة، المستشار الرياضى للنادى الاسماعيلى، تأجيل الاجتماع مع الثنائى محمود متولى وكريم بامبو، لاعبى الفريق الأصفر لبحث مسألة تمديد تعاقدهم،انتظاراً لنهاية مباراة شباب قسنطنية الجزائرى المقرر لها السبت المقبل بدوري ابطال افريقيا ، بسبب ضيق الوقت ورغبة الجهاز الفنى فى تركيز اللاعبين باللقاء .
و فشلت مساعى الإسماعيلى فى إقناع متولى وبامبو بالاستمرار مع الدراويش، فى ظل رغبتهما فى خوض تجربة جديدة بداية من الصيف المقبل.
وينتهى عقد متولى مع النادى الإسماعيلى نهاية الموسم المقبل، فى حين ينتهى تعاقد كريم بامبو بنهاية الموسم الجارى.
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