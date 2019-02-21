شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأهلي يلبي دعوة الترجي التونسي في احتفالات المئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد الجارحي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي على المشاركة في مئوية نادي الترجي التونسي.

وكان الأهلي قد تلقى دعوة من جانب االترجي التونسي في احتفالات المئوية الخاصة به، وحرصت الادارة الحمراء على تلبيتها من منطلق العلاقة الوطيدة التي تربط الشعبين المصري والتونسي بشكل عام والنادي الأهلي والترجي بشكل خاص.

وحضر احتفالية الترجي نخبة كبيرة سواء من داخل تونس أو خارجها منهم على سبيل المثال لا الحصر الرئيس التونسي باجي قائد السبسي والسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وحمدي المدب رئيس نادي الترجي وطارق بوشماوي عضو المكتب التنفيذي لفيفا.الجارحي يلبي دعوة الترجي التونسي في احتفالات المئوية.