شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال : خسارة لقاء الأهلى تصعب من موقف الداخلية بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء عبدالعال المدير الفنى للداخلية، أن مواجهة الأهلي اليوم كانت صعبة، مؤكدًا أن الخسارة صعبت من موقف فريقه في بطولة الدوري العام.

وقال عبدالعال:" الأهلى يحقق فوز متتالي منذ عدة مواجهات، ولاعبو الداخلية كانوا خائفين فى الشوط الأول لذلك استقبلنا هدفين".

وأضاف:" الشوط الثانى تداركنا الموقف، وكنا علي وشك إدراك التعادل، خصوصا بعدما سجلنا هدف من ركلة جزاء، لكنها كرة القدم، وأبارك للأهلى على الفوز".

وواصل:" لدينا مواجهات هامة فى الفترة المقبلة، والنيجيري إيشا لم يقدم المستوى المأمول، وكذلك حسام باولو فى المباريات الأخيرة لم يظهر بشكل جيد لذلك جلس على مقاعد البدلاء".

وأكمل:" استحوذنا كثيرا على الشوط الثانى، وخسرت تغير دفاعي، بسبب الإصابة، لكن سنطوى تلك الصفحة ونركز على المواجهات المقبلة".و

فاز الأهلى على الداخلية، اليوم الأربعاء، بنتيجة 3 ــ 1 ، ليرفع رصيده إلى النقطة 45 متساويا مع بيراميدز صاحب نفس الرصيد.