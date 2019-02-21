كريستيانو رونالدو يستفز جماهير أتلتيكو مدريد بهذه الإشارة‎

أحمد هاني
أشار اللاعب كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الايطالي، إلى جماهير أتلتيكو بيديه ورفع رقم 5 في إشارة إلى فوزه بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع نادي ريال مدريد، الغريم التقليدي لأتلتيكو ما جاء استفزازا للاعبي أتلتيكو من هذه الاشارة..
وتوج رونالدو مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، منهم مرتان على حساب أتلتيكو.
وكان يوفنتوس تأهل إلى هذا الدور بعد تصدره المجموعة الثامنة، بينما حل أتلتيكو مدريد المركز الثانى فى المجموعة الأولى خلف بوروسيا دورتموند الألمانى.
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