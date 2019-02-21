هاليب وكفيتوفا إلى الدور ربع النهائي ببطولة دبي

بلغت حاملتا اللقب السابقتين، المصنفة ثانية التشيكية بترا كفيتوفا والثالثة الرومانية سيمونا هاليب، الدور ربع النهائي لدورة دبي الدولية في كرة المضرب، بعد تحقيقهما الفوز في الدور الثالث الأربعاء.

وتفوقت كفيتوفا، بطلة 2013، على الأميركية جينيفر برايدي 7-5، 1-6 و6-3، بينما فازت هاليب، بطلة 2015، على الأوكرانية ليسيا تسورنكو 6-3 و7-5، في ظل أجواء مناخية هيمنت عليها الرياح.

وغابت كفيتوفا عن المنافسات منذ بلوغها نصف نهائي دورة سان بطرسبرغ الروسية التي اختتمت مطلع شباط/فبراير. وقالت بعد مباراتها اليوم “أتيت الى هنا دون أن أكون قد خصصت العديد من الأيام للتدريب”.

وأضافت اللاعبة المتوجة مرتين بلقب بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، “لم أكن مستعدة فعلا لهذه الدورة، لكنني سعيدة بتحقيق فوزين (حتى الآن)”، معتبرة أنها تجد طريقة لتحقيق الانتصارات “على رغم أنني لا أقدم أفضل مستوى لدي حاليا”.

وعلى وقع الهتافات الحماسية لمشجعين رومانيين، تمكنت هاليب من العبور للدور المقبل على رغم سرعة الرياح التي أثرت على حركة الكرة.

وقالت المصنفة أولى عالميا سابقا “الرياح كانت صعبة جدا اليوم”.

وأضافت بشأن منافستها في الدور الثالث “كنت أعرف كيف تلعب، وأسلوبها ليس المفضل بالنسبة إلي لأنها لا تعطي قوة كبيرة للكرة”.

وتابعت بعد تحقيق فوزها السابع في سبع لقاءات ضد تسورنكو “خضت العديد من المباريات ضدها وفزت بها جميعها. أشعر بالثقة بمواجهتها”.

ورأت هاليب التي خسرت الأسبوع الماضي نهائي دورة الدوحة أمام البلجيكية إليز مرتنز، أنها “قريبة من أعلى مستوى لي”.

وفي أبرز مباريات الدور الثالث الأربعاء، فازت التشيكية كارولينا بليسكوفا الرابعة على الأميركية أليسون ريسكه 7-6 (7-3) و7-6 (7-5)، في مباراة صعبة احتاجت خلالها التشيكية الى تقديم أداء مذهل في الشوط العاشر من المجموعة الثانية بينما كانت منافستها متقدمة 5-4، وإنقاذ فرصتين لحسم المجموعة في شوط شهد تعادل اللاعبتين سبع مرات.

الى ذلك، خسرت الألمانية أنجيليك كيربر المصنفة خامسة، والتي نجحت في بلوغ الدور نصف النهائي في دبي في مشاركتيها الأخيرتين، أمام التايوانية سو-وي هسيه 7-5، 4-6 وصفر-6.