ساديو ماني يتعرض لحادث مروع بعد مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ

ساديو ماني

كتب- أمير فرج:

تعرض الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، لحادث مروع عقب مباراة فريقه أمام نظيره بايرن ميونيخ الألماني، في المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن ساديو ماني لاعب الريدز قد تعرض لعملية سطو خلال مباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ الألماني، حيث تم سرقة منزله.

وقالت الصحيفة، إن اللصوص قد اقتحموا منزل ساديو ماني وسرقوا ساعات ثمينة، وبعض الهواتف

المحمولة، بالإضافة لمفاتيح سيارة اللاعب، فيما فتحت شرطة ليفربول تحقيقًا واسعًا من أجل لمرتكبي الحادث.

وكان ماني قد شارك في تعادل ليفربول الإنجليزي سلبيًا بدون أهداف أمام بايرن ميونيخ الألماني، في ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال، وفي انتظار مباراة الإياب بين الفريقين في ألمانيا لحسم المتأهل للدور المقبل.