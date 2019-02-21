- 1/2
- 2/2
نجح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في تحقيق الفوز على نظيره شالكه الإيطالي، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، على ملعب استاد فيلتينس بألمانيا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
سجل ثلاثية مانشستر سيتي كلا من:
سيرجيو أجويرو في الدقيقة 18، ثم ليروي ساني في الدقيقة 85، ثم أضاف رحيم سترلينج الهدف الثالث في الدقيقة 90.
بينما سجل هدفي شالكه :
نبيل بن طالب في الدقيقة 38 من ركلة
يذكر أن مانشستر سيتي سوف يستضيف شالكه يوم 12 مارس المقبل على استاد ملعب الاتحاد في مباراة الإياب بدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة مانشستر سيتي وشالكه بدوري أبطال أوروبا
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ملخص وأهداف مباراة مانشستر سيتي وشالكه بدوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.