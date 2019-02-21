شاهد.. إنجاز تاريخي جديد لأجويرو مع مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

سيرجيو اجويرو مهاجم مانشستر سيتي

كتب- وليد خليل

واصل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي تألقه هذا الموسم بعد أن افتتح التسجيل لفريقه أمام مضيفه شالكة الألماني في المباراة التي انتهت منذ

قليل لحساب جولة الذهاب لدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا .

ونجح أجويرو في تسجيل أول أهداف السيتي في

اللقاء المثير الذي انتهى بفوز الفريق الإنجليزي بثلاثية مقابل هدفين، ليحقق النجم الأرجنتيني رقماً تاريخياً جديداً.

وبذلك يصبح أجويرو أول لاعب ينجح في التسجيل في سبعة مباريات متتالية لفريق إنجليزي خارج ميدانه بدوري الأبطال.



