شاهد.. أتلتيكو مدريد يواصل تفوقه على الأندية الايطالية بالفوز على يوفنتوس

حقق اتلتيكو مدريد فوز غالي على حساب يوفنتوس بهدفين دون رد، باللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب واندا ميتروبلوليتانو، في إطار مباريات الذهاب دور الـ16 من دوري أبطال اوروبا.

ليقترب الفريق الاسباني من حسم تأهله إلى الدور التالي، في إنتظار مباراة العودة بملعب تورينو، والمقررة في الثالث عشر من مارس المقبل.

بدأت المباراة بضغط من لاعبي يوفنتوس، وكاد البرتغالي كريستيانو رونالدو أن يفتتح الأهداف، بعد تسديدة رائعة من ركلة حرة، ولكن أوبلاك تمكن من إبعادها بصعوبة.

وحاول فريق أتلتيكو مدريد تدارك الموقف، وبدأ بدخول المباراة نسبياً، ورد تييي بارتي بتسديدة قوية ولكن حارس مرمى يوفنتوس تعامل معها بشكل ناجح.

وفي الدقيقة 27 تم إحتساب ركلة جزاء لفريق أتلتيكو مدريد، بعد عرقلة لدييجو كوستا، قبل أن يقرر الحكم الإكتفاء بخطأ من خارج منطقة الجزاء بعد الرجوع

إلى "الفار"، ليسدده جريزمان بشكل قوي ولكن حارس مرمى يوفينتوس تشيزني يبعدها عن المرمى.

ووسط إستحواذ لاعبي يوفنتوس على رتم اللعب، رد ديبالا بتسديدة أرضية تصدى لها أوبلاك.

وهدأ اللقاء بعد ذلك، حيث بدأ اتلتيكو في الحذر والتراجع خوفًا من إستقبال أهداف، بينما لم يندفع لاعبي اليوفي نحو الهجوم بشكل كامل لتفادي سلاح الهجمات المرتدة للروخي بلانكوس.

ومع بداية الشوط الثاني ظهر أتلتيكو مدريد متراجعًا بشكل واضح، ليستحوذ يوفنتوس على مجريات اللعب.

ومن هجمة مرتدة انفرد دييجو كوستا بمرمى يوفنتوس ولكنه أهدر الكرة بشكل عجيب بعد أن وضعها بعيدة عن المرمى.

وبعد دقائق لعب جريزمان كرة رائعة من فوق تشيزني لتصطدم بالعارضة ويقوم كيلليني بإخراجها قبل كوستا،

ليحرم الروخي بلابنكو من أخطر فرص المباراة.

وحاول رونالدو الإعتماد على مهارته الفردية ليخترق دفاعات اتلتيكو مدريد، ولكن يتم إبعادها من أمامه قبل تسديدها في المرمى.

وبدأ الأتلتي في فرض سيطرته بشكل واضح على اللقاء، في الدقيقة 69 تمكن ألفارو موراتا من إحراز هدف، ولكن حكم المباراة ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود خطأ لصالح كيلليني مدافع اليوفي.

ومن ركلة ركنية فشل دفاع يوفنتوس في إبعادها تمكن خيمينيز، من تسديد الكرة بنجاح محرزاً هدف التقدم في الدقيقة 78.

وواصل فريق اتلتيكو ضغطه ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة 83 بعد ركلة ثابتة لتصل الكرة إلى المدافع جودين ليسددها في المرمى من زاوية ضيقة معلناً عن الهدف الثاني.

ونال الهدف الثاني من معنويات لاعبي يوفنتوس، اللذين حاولوا البحث عن هدف تقليص الفارق، ومنع أوبلاك تسديدة قوية من بيرنارديسكي في الدقيقة 90.

وفي الوقت بدل من الضائع أهدر رونالدو كرة خطيرة بعد أن سددها رأسية فوق المرمى.

حتى أطلق حكم المباراة صافرة النهاية معلناً عن فوز غالي للفريق الأسباني على حساب يوفنتوس.

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