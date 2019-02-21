سان جيرمان يكتسح مونبلييه بخماسية في الدوري الفرنسي

اكتسح باريس سان جيرمان ضيفه مونبلييه، بنتيجة (5-1)، اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء في مباراة مؤجلة بينهما من الجولة الـ17 للدوري الفرنسي.



تقدم ليفين كورزاوا لبي إس جي بعد مرور (13) دقيقة، وتعادل فلوران مولييه بالدقيقة (31)، ثم أضاف العملاق الباريسي 4 أهداف لآنخيل دي ماريا، وبيتار سكوليتش وفيتورينو هيلتون هدفين بالخطأ في مرمى فريقيهما وكيليان مبابي بالدقائق (46 و73 و78 و79).



رفع سان جيرمان رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد مونبلييه عند 38 نقطة بالمركز السادس.



لعب الفريقان بخطة مختلفة، حيث اعتمد توماس توخيل مدرب سان جيرمان بخطة 4-2-3-1 بتواجد بوفون في حراسة المرمى أمامه الرباعي داني ألفيس وكيمبيمبي وكيرير وكورزاوا ثم ثنائي الارتكاز ماركينيوس وفيراتي خلف المحاور الهجومية دراكسلر ودي ماريا ونكونكو أمامهم رأس الحربة مبابي.



ولم ينجح العملاق الباريسي في فرض سيطرته بفضل التنظيم التكتيكي لميشيل دي زاكاريان مدرب مونبلييه الذي اعتمد على خطة 3-4-3، الذي قدم أداء متوازنا في الشوط الأول، إلا أنه انهار تماما في آخر ربع ساعة من اللقاء.



تقلبت أحداث الشوط الأول بين محاولات خطيرة لفلوران مولييه وبيتار سكوليتش أنقذها بوفون، بينما استغل أصحاب الأرض الفرصة الأولى بكرة عرضية لألفيس انقض عليها كورزاوا برأسه في الشباك مسجلا الهدف الأول بعد مرور (13) دقيقة.



لم يستغل سان جيرمان تفوقه المبكر، بل ترك لمنافسه الفرصة للتعويض حتى نجح مولييه في إدراك التعادل بركلة حرة سددها بقوة في المقص الأيسر لبوفون.



ضغط بطل الدوري بقوة على ضيفه، حيث أهدر دي ماريا انفرادًا تامًا بالمرمى بتسديد الكرة في جسد الحارس لاكومتيه، بينما تكفل أونيونجو بإبعاد كرة أخرى خطيرة لنكونكو، قبل أن يفض دي ماريا الاشتباك بركلة حرة سددها ببراعة ليسجل الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.



كاد بي إس جي أن يضاعف تفوقه خلال الثواني الأولى بالشوط الثاني، إلا أن كرة دراكسلر مرت بجوار القائم الأيسر، ورد فيتورينو هيلتون برأسية قوية أبعدها بوفون ببراعة، كما شكلت الكرات الثابتة التي سددها مولييه خطورة على المرمى الباريسي.



شارك تشوبو موتينج مكان آنخيل دي ماريا بالدقيقة 68، التي كانت نقطة تحول مثيرة في اللقاء، حيث ألغى الحكم هدفين سجلهما كيليان مبابي وموتينج بعد اللجوء لتقنية الفيديو، قبل أن ينجح نكونكو في إحراز الهدف الثالث بمساعدة من سكوليتش الذي غير مسار الكرة إلى المرمى.



تقمص كيليان مبابي دور البطولة المثيرة في الدقائق الأخيرة، حيث سجل هدفًا رابعًا بمساعدة من هيلتون الذي غير مسار الكرة في الشباك، قبل أن يعود مبابي ليسدد الكرة في جسد نفس اللاعب قبل أن تمر للشباك.



أراح توخيل نجومه بإشراك كولين داجبا وموسى ديابي مكان ألفيس وكيرير، وتصدى حارس مونبليه لأكثر من فرصة لينتهي اللقاء بفوز كاسح للعملاق الباريسي.





المصدر: موقع كورة