رياضة | ملخص مباراة - أتلتيكو مدريد 2 × 0 يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص مباراة - أتلتيكو مدريد 2 × 0 يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

آرسنال - إنجلترا x

19:55 باتي بوريسوف - روسيا البيضاء نابولي - إيطاليا x

19:55 زيوريخ - سويسرا انتر ميلان - إيطاليا x

22:00 رابيد فيينا - النمسا تشيلسي - إنجلترا x

22:00 مالمو - السويد

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