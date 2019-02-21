رياضة | أوبلاك يدخل تاريخ دوري الأبطال بعد الحفاظ على شباكه ضد يوفنتوس

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حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزاً مستحقاً على يوفنتوس بثنائية نظيفة عن طريق "خيمينيز وجودين"، وذلك في إطار المباراة التي جمعتهما بذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا. ‏وبهذه النتيجة؛ فقد حافظ السلوفيني يان أوبلاك على نظافة شباكه في رابع مُباراة على التوالي في بطولة دوري أبطال أوروبا أمام فرق؛ "يوفنتوس وبروج كلوب وموناكو الفرنسي وبروسيا دورتموند". ويعتبر أوبلاك هو أكثر الحراس تحقيقاً للكلين شيت في دوري الأبطال منذ سبتمبر 2014 كالتالي: • يان أوبلاك - (22) • تير شتيجن - (21) • جيانلويجي بوفون - (20) • مانويل نوير - (17)

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