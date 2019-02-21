رياضة | بعد خسارته أمام أتليتكو.. تعرف على حظوظ يوفنتوس في التأهل لربع نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد خسارته أمام أتليتكو.. تعرف على حظوظ يوفنتوس في التأهل لربع نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق أتليتكو مدريد فوزًا ثمينًا على ضيفه يوفنتوس الإيطالي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

حملت ثنائية أتليتكو مدريد توقيع كل من، خوسيه خيمينيز ودييجو جودين في الدقيقتين 78، 83 من زمن اللقاء.

بهذا الفوز يضع فريق أتليتكو مدريد قدمًا في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا قبل لقاء الإياب الذي سيجمع الفريقين يوم 12 مارس المقبل، على ملعب يوفنتوس بإيطاليا.

ويحتاج فريق يوفنتوس للفوز بثلاثة أهداف نظيفة أو أكثر من أجل التأهل مباشرة للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، كما يستطيع اليوفي التأهل حال فوزه بأي نتيجة أخري بشرط أن يكون بفارق 3 أهداف عن الأتليتي.

بينما يكفي فريق أتليتكو مدريد التعادل سواء (سلبي أو إيجابي) أو الفوز بأي نتيجة وأي عدد من الأهداف من اجل حجز بطاقة تأهله لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، كما يمكنه التأهل حال خسارته بفارق هدف وحيد أو بفارق هدفين لكن بشرط احرازه أهداف في مرمي اليوفي.

أما في حالة فوز يوفنتوس بثنائية نظيفة في لقاء الإياب سوف يحتكم الفريقين للأشواط الإضافية وركلات الترجيح لتحديد الفريق المتأهل لدور الثمانية بالبطولة الأوروبية.

ويستضيف يوفنتوس نظيره أتليتكو مدريد يوم 12 مارس المقبل على ملعبه "يوفنتوس آرينا" في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.