رياضة | أتلتيكو مدريد "يلتهم" يوفنتوس ويضع قدما بدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتلتيكو مدريد "يلتهم" يوفنتوس ويضع قدما بدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق أتلتيكو مدريد على يوفنتوس بثنائية نظيفة وذلك مساء اليوم الأربعاء، في مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم 2018/19.

وسيطر التعادل السلبي على أجواء الشوط الأول وأضاع لاعبو أتلتيكو مدريد العديد من الفرصة بالتحديد من خلال المهاجم كوستا، وفي النصف الثاني إنحصر اللعب في منتصف الميدان.

وقام الحكم في الدقيقة 71 باحتساب هدف لأتلتيكو مدريد لكن اعتراضات لاعبي يوفنتوس جعلت الحكم يرجع لمشاهدة الكرة عبر تقنية الفيديو وبالفعل ألغى الهدف بعد التأكد من وجود دفع من ألفارو مورتا لكيليني قبل إحرازه للهدف.

وافتتح المدافع خوسيه خيمينيز التسجيل لصالح أتلتيكو مدريد بالدقيقة "78" وذلك خلال تقدمه في كرة ركنية حيث استقبل رأسية موراتا بتسديدة صاروخية زاحفة سكنت الشباك.

وأضاف الأوروجوياني دييجو جودين بالدقيقة "83" هدف ثاني لأتلتيكو بعد خطأ من دفاع يوفنتوس في إبعاد كرة ثابتة نفذها أنطونيو كوستا.

وستقام مباراة الإياب بين الطرفين يوم 12 مارس المقبل على ملعب يوفنتوس "أليانز ستاديوم" وذلك في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مدينة القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.